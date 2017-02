Volvo XC60: Erste Fotos vom Mittelklasse-SUV

By

Der neue Mittelklasse-SUV Volvo XC60, der am 07. März auf dem Genfer Autosalon präsentiert wird, soll sicherer denn je werden. Dafür sollen drei neue, weiterentwickelte Assistenzsysteme sorgen. So gibt es nun ein City-Safety-System, das neben anderen Fahrzeugen auch Fußgänger, Fahrradfahrer und Wildtiere erkennt und das nicht nur bremst, sondern auch autonom mit einer Lenkunterstützung aushilft. In unseren News erfahrt ihr, welche neuen Systeme es noch geben wird und erste Fotos gibt es auch.

Nach der Premiere vom Volvo XC90 bekommt nun auch dessen kleinerer Bruder, das Mittelklasse-SUV Volvo XC60, ein neues Outfit und jede Menge neue Technik verpasst. Die ersten Fotos deuten doch stark darauf hin, dass man sich beim Design am großen Bruder orientieren wird, denn sowohl die Lichtsignatur der neuen Rückleuchten als auch der Kühlergrill und die neuen LED-Scheinwerfer zeigen eine starke Ähnlichkeit zu den XC90-Designelementen.

Neben frischem Design wird es auch neue Technik-Highlights geben, die das Fahren mit dem Mittelklasse-SUV noch sicherer machen sollen. Da ist zum einen das City Safety System, das Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrradfahrer und Wildtiere erkennt und das dann sowohl eine Notbremsung einleitet und, wenn das nichts mehr hilft, auch durch einen Lenkimpuls eingreift. Das System arbeitet bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 km/h und hilft dabei, Hindernisse zu umfahren.

Auch das System „Oncoming Lane Mitigation“ ist neu. Verlässt das Fahrzeug die eigene Spur und droht ein Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen, so wird das Auto durch einen kräftigen Lenkimpuls bei Geschwindigkeiten zwischen 60 und 140 km/h wieder zurück auf die eigene Spur gebracht. Beide Systeme sind laut Malin Ekholm, Senior Director des Volvo Safety Centers, „ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu vollautonomen Fahrzeugen.“ Das Assistenzsystem-Trio wird durch ein weiterentwickeltes Blind Spot Information System (BLIS), das Autofahrer vor Hindernissen und Gefahren im toten Winkel warnen soll, komplettiert. Am 07. März wird der XC60 auf dem Genfer Autosalon offiziell vorgestellt.

Bilder: © Volvo