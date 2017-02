By

Vor 40 Jahren fuhr im James-Bond-Streifen „Der Spion, der mich liebte“ der legendäre Lotus Esprit S1 vor. Nun überbringt das Einzelstück Lotus Evora Sport 410 Esprit-Hommage Grüße von 007.

Der moderne 007 setzt ja eher auf BMW und auf Aston Martin, aber 1977 war das noch ganz anders. Da fuhr der Spion im Dienste ihrer Majestät noch im Lotus Esprit S1 vor. 2017 überbringt nun der Lotus Evora Sport 410 Esprit-Hommage die Grüße von 007. Der ist zwar nicht tauchfähig, wie sein Vorfahre aus den Siebzigern, kommt aber dennoch als Anlehnung an den legendären Urahn in einer stylisch weißen Lackierung daher. An der Seite sorgt ein schwarzer Zierstreifen für Kontraste und Retro-Momente.

Im Innenraum frohlockt 70er-Jahre-Charme im modernen Gewand: Schottenkaro-Muster auf den Sitzen und in den Türen, rote Ziernähte am Armaturenbrett und ein schicker Holzknauf für das manuelle Handschaltgetriebe. Unter der Heckklappe röhrt ein 3,5 Liter großer Sechszylinder mit 410 PS und maximal 420 Nm Drehmoment. Damit schafft es das 1.280 Kilogramm schwere Unikat in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Beschleunigungsorgie endet bei 300 km/h. Das Ärgerliche an der Sache: Die Engländer wollen eben nur einen einzigen Evora in dieser speziellen Aufmachung bauen und verkaufen. Der Preis ist zwar bislang nicht bekannt, dürfte aber wohl weit jenseits der 108.000 Euro des Standardmodells liegen.

Bilder: © Lotus