Opel Insignia: Die wichtigsten Preise im Überblick

By

Sowohl für die Limousine Opel Insignia Grand Sport als auch für den Kombi Sports Tourer haben die Rüsselsheimer jetzt die wichtigsten Preise bekanntgegeben. Am 20. Februar öffnen die Hessen die Bestellbücher und ihr erfahrt in unseren News, was ihr für das neue Flaggschiff einplanen müsst.

Die Rüsselsheimer haben jetzt wenige Wochen vor der Weltpremiere vom neuen Opel Insignia auf dem Genfer Autosalon 2017 die Preise für die Basisversionen vom neuen Flaggschiff bekanntgegeben. Die Limousine Grand Sport startet bei 25.940 Euro. Der Kombi Sports Tourer ist genau 1.000 Euro teurer – hier beginnt die Preisliste bei 26.940 Euro. Damit ist der Hesse ein bisschen günstiger als der Konkurrent aus Wolfsburg. Der VW Passat startet bei 26.750 Euro.

Als Basismotoren kommen ein 1,5-Liter-Turbo-Benziner mit 140 PS sowie ein 1.6 CDTI mit 110 PS zum Einsatz. Ergänzt wird die Palette bei den Benzinern vom 1.5 Turbo mit 165 PS und vom 2.0 Turbo mit 260 PS (in Verbindung mit Allradantrieb und 8-Gang-Automatik). Auch beim Diesel gibt es noch zwei weitere Aggregate: Den 1.6 CDTI mit 136 PS sowie den 2.0 CDTI mit 170 PS. Schon ab dem 20. Februar kann der neue Insignia bestellt werden.

Bilder: © GM Company