DS 4 Crossback Moondust: Grau in den Frühling

Bunt kann jeder – so setzt man für den Citroën-C4-Ableger eben mal die neue Trendfarbe Grau und startet mit dem DS 4 Crossback Moondust im dunklen Farbkleid in den Frühling. Um das etwas triste Sondermodell auch im bunten Frühling den Kunden schmackhaft zu machen, wird die Ausstattung um LED-Licht, Ledersitze und Rückfahrkamera erweitert und die Auflage äußerst streng limitiert.

Nach all dem grauen Winterwetter wollen die Menschen doch eigentlich etwas mehr Farbe, aber beim Citroën-Ableger sieht man das etwas anders, denn mit dem DS 4 Crossback Moondust startet man mit viel Grau in den Frühling. Gab es beim Sondermodell für den Winter noch das matte Rot „Terre Rouge“, so ist es jetzt die Farbe „Moondust“, welche die Kunden locken soll. In der Ausstattungsliste finden sich unter anderem die Connect Box, ein HiFi-System, DS LED Vision, Rückfahrkamera, Einparkhilfe und Sitze aus genarbtem Leder sowie Pedalerie und Fußstütze in Aluminiumausführung.

Für Vortrieb sorgt der 180 PS starke 2,0-Liter-Diesel Blue HDi 180. Das Sondermodell wird auf 18-Zoll-Leichtmetallfelgen zu den Kunden rollen. Aber nur ganz wenige Käufer werden überhaupt ein Modell bekommen, denn für den deutschen Markt sind nur 15 Exemplare des 39.490 Euro teuren Sondermodells vorgesehen.

Bilder: © Citroën