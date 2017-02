Suzuki Jimny: Ein Nachfolger steht schon vor der Tür

By

Einer der dienst-ältesten Geländewagen am Markt wird fortgesetzt: Der Suzuki Jimny bekommt in gut zwei Jahren einen Nachfolger. Takanori Suzuki, Chef des gleichnamigen Unternehmens für Südamerika und Ozeanien bestätigte vor kurzem in Australien, dass die nächste Generation schon vor der Tür steht.

Beschränkt auf das Wesentliche und viel Offroad auf kleinem Raum für wenig Geld – das sind die Gründe, weshalb sich der Suzuki Jimny auch im 19. Jahr seiner Produktion immer noch so gut am Markt behaupten kann und auch immer noch genügend Käufer findet. Der Kleine brillierte bislang mit robuster Technik, mit Starrachsen, mit Allradantrieb auf Knopfdruck und mit dem weitest gehenden Verzicht auf Elektronik. Da stört es nicht, dass unter der Haube nur ein 1,3-Liter-Vierzylinder mit gerademal 84 PS arbeitet. Die Robustheit, die Geländetauglichkeit und der niedrige Einstiegspreis von nur 15.590 Euro lassen die Kunden über so manchen Mangel an Komfort und Agilität hinwegsehen.

Der X-Lander sollte 2013 einen Ausblick auf den neuen Jimny geben

Vermutlich in zwei Jahren wird es nun einen Nachfolger für den Offroad-Bestseller geben und er soll seinen Genen treu bleiben. Der japanische Manager Takanori Suzuki verkündete vor kurzem, dass es eine weitere Generation des kleinen Geländewagens geben wird und dass dieser ein echter Offroader bleiben wird. Damit will man dann den ganzen weichgespülten SUV am Markt Paroli bieten. Die Kunden können sich auf eine Weiterführung des kantigen Designs in moderner Form freuen. Auch in Zukunft wird auf Leichtbau gesetzt und die Sicherheits- und Komfortausstattung soll den Erfordernissen der Neuzeit angepasst werden. Eventuell findet ja auch ein kleiner Turbobenziner den Weg unter die Motorhaube. Einen Ausblick auf den neuen Jimny gab es schon 2013 mit der Studie X-Lander. Ob die neue Bergziege dann schon auf der Tokyo Motor Show Ende Oktober dieses Jahres enthüllt wird, steht bislang noch nicht fest.

Bilder: © Suzuki