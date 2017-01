Hyundai Tucson Go: Basisversion jetzt auch mit dem Top-Benziner

By

Jetzt wird es schon in der Basisversion richtig sportlich, denn die Koreaner bieten bei den Sondermodellen Hyundai Tucson Go und Go+ nun endlich auch den Top-Benziner mit 177 PS schon ab der untersten Ausstattungskategorie an. Alle Infos und alle Preise gibt es für euch hier.

Normalerweise müssen Autofahrer, welche die stärkste Motorisierung haben wollen, meist eine der höher angesiedelten und damit auch teureren Ausstattungslinien wählen. Bei den Sondermodellen Hyundai Tucson Go und Go+ geht man einen anderen Weg und bietet schon in der Basisversion den Top-Benziner an. Für das neue Fahrzeug mit der 177 PS starken Top-Motorisierung 1.6 T-GDI musste man bisher mindestens 28.000 Euro investieren. Jetzt sind es mehr als 2.000 Euro weniger.

Beide Sondermodelle bauen auf der Basisausstattung Classic auf und beim Modell Go kommen dann noch zusätzlich zu dieser Ausstattung unter anderem Klimaanlage, Radio und Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie 17- statt der sonst vorgesehenen 16-Zoll-Leichtmetallräder hinzu. Das alles gibt es für mindestens 25.750 Euro. Für das dann noch etwas besser mit Dachreling, Lederlenkrad, Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten und Navigationssystem mit Livediensten ausgestattete Sondermodell Go+ sind es noch einmal 1.500 Euro mehr. Der Preis startet dann hier bei 27.250 Euro. Beide Modelle gibt es dann für jeweils 590 Euro extra auch mit Metallic-Lack. Beide Sondermodelle können ab sofort beim Händler bestellt werden.

Bilder: © Hyundai