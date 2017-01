BMW 4er: Update kommt im März 2017

By

Im März 2017 kommt beim BMW 4er ein frisches Update für Coupé, Gran Coupé und Cabrio. Auffällig ist dabei vor allem das neue Lichtsystem mit LED-Heckleuchten und LED-Nebelscheinwerfer.

Schon seit Juni 2013 ist das Coupé vom aktuellen BMW 4er am Markt. Höchste Zeit für ein Update, was nun im März 2017 für das Coupé, das Gran Coupé sowie das Cabrio kommen wird. Seit dem Start hat sich die Baureihe schon rund 400.000 Mal verkauft. Waren Coupé und Cabrio früher eher in Richtung 3er-Reihe orientiert, so soll das Ganze nun deutlich stärker ausgelagert und hierarchisch weiter oben angesiedelt werden. Neuigkeiten gibt es bei der Lichttechnik, denn jetzt sind Bi-LED-Scheinwerfer (vorher Bi-Xenon) und LED-Nebelscheinwerfer serienmäßig zu haben. Optional werden auch noch die Voll-LED-Scheinwerfer angeboten. Außerdem hat man die Lufteinlässe und die Schürzen beim neuen 4er, der auf dem Genfer Autosalon Anfang März Premiere feiern wird, verändert.

Neu sind auch zwei exklusive Farben, die es nur für diese Baureihe geben wird: Snapper Rocks Blue und Sunset Orange. Für die Leichtmetallräder in 18 und 19 Zoll gibt es in den Ausstattungsvarianten Advantage, Sports, Luxury und M Sport ein frisches Outfit. Innen sind auf Wunsch drei frische Lederfarben (Nachtblau, Cognac und Elfenbeinweiß) erhältlich. Ebenfalls neu ist das multifunktionale Instrumentendisplay, bei dem die Instrumente je nach Fahrmodus unterschiedlich angeordnet sind und die dann zudem verschiedene Infos anzeigen. Neben dem induktiven Laden für geeignete Smartphones gibt es noch weitere Technik-Gimmicks: ein WLAN-Hotspot für bis zu zehn Geräte, zwei USB-Anschlüsse und Apple CarPlay. Bei den Motoren bleibt alles beim Alten. Die Preise starten für das BMW 420i Coupé bei 39.650 Euro.

Bilder: © BMW Group