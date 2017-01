Subaru WRX STI: Rund 310 PS für den Allrad-Sportler

By

Schon mehr als 20 Jahre am Markt, wird es einmal wieder Zeit für ein Facelift für die wohl kompromissloseste Kompaktlimousine der Welt, den Subaru WRX STI. In den USA wird es auch eine abgespeckte Version geben, aber hierzulande gibt es rund 310 PS für den Allrad-Sportler. Alle Fakten dazu gibt es für euch in unseren News.

Flache Linienführung, große Lufteinlässe und eine richtig große Pommes-Theke am Heck – das hat den sportlichen Fünftürer Subaru WRX STI über viele Jahre hinweg zu einer festen Größe im Allradgeschäft werden lassen. Doch nach vielen Jahren am Markt wurde es nun wieder einmal Zeit für eine Überarbeitung. Die fällt optisch relativ behutsam aus, dafür wurde aber an der Technik ordentlich nachgebessert und optimiert.

Auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit wurde jetzt der neu aufgelegte Allrad-Sportler vorgestellt. An der Front fallen vor allem ein überarbeiteter Kühlergrill, größere Lufteinlässe in der Front und frisch gestylte LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht auf. Im Innenraum wird es dann schon ziemlich komfortabel für eine sportliche Kompaktlimousine: elektrisch verstellbare Recaro-Sportsitze und höherwertige Materialien sorgen für einen edleren Look und verstärkte Seitenscheiben, neue Türdichtungen sowie Änderungen an der Windschutzscheibe sollen das Geräuschniveau in der Fahrgastzelle senken. Neu sind auch ein 7-Zoll-Touchscreen, ein Head-Up-Display sowie das Infotainmentsystem Starlink.

Die Kunden in den USA sollen eine entschärfte Version mit einem 2,0-Liter-Turbomotor mit 272 PS ordern können. Der wird in Deutschland erst gar nicht angeboten, denn hier setzt man lieber gleich auf den bekannten 2,5 Liter großen Vierzylinder-Turboboxermotor mit nunmehr 309 PS (Wert für den US-Markt). Das Top-Modell verfügt natürlich über den serienmäßigen Allradantrieb und auch über ein modifiziertes DCCD (Driver’s Control Center Differential System), das als Mittendifferenzial dank elektronischer Steuerung ein besseres Ansprechverhalten verspricht. Auch die Bremsanlage von Brembo wurde großzügiger dimensioniert. Für eine verbesserte Traktion und für mehr Grip sorgt das AVH-System (Auto Vehicle Hold), was die alte Berganfahrhilfe ablöst. In Deutschland wird der WRX voraussichtlich im Spätsommer 2017 auf den Markt kommen. Zu welchem Preis ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Bilder: © Subaru