Kia Stinger: Die Sportlimousine kommt Ende 2017 auch nach Europa

Mit dem Kia Stinger kommt nun ein neuer Konkurrent für BMW 4er Gran Coupé oder Mercedes-Benz CLS nach Europa. Ende 2017 soll die Sportlimousine auch hierzulande auf den Markt kommen. Auf der Detroit Motor Show wurde der bis zu 365 PS starke Koreaner nun vorgestellt.

Schon 2011 auf der IAA in Frankfurt hatten die Koreaner die Studie GT vorgestellt und nun wird aus dem Konzeptfahrzeug der Kia Stinger, eine Sportlimousine, die Ende 2017 auch nach Europa kommen soll. Der „Stachel“ ist wohl eines der aufregendsten Autos der Marke, die sich nun stark genug fühlt, um zumindest zum Angriff auf BMW, Mercedes oder Lexus zu blasen. Designtechnisch ist man mit der sportlichen Linienführung und der sanft abfallenden Dachlinie durchaus schon mal gut mit bei der Musik dabei. Auch im Innenraum setzen die Designer auf eine elegante Gestaltung und auf wertige Materialien an den Sitzen und den Verkleidungselementen.

Der 4,83 Meter lange Gran Turismo wird zum Anfang mit zwei Motoren zu haben sein: Einmal mit einem Zweiliter-Vierzylinder mit voraussichtlich 255 PS und 353 Nm Drehmoment und zum anderen mit dem 3,3-Liter-V6 mit 365 PS und maximal 510 Nm Drehmoment. Der V6 beschleunigt den Stinger in nur 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bringt ihn auf 269 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das Schalten übernimmt eine Achtgang-Automatik, die aber auch über die Schaltwippen am Lenkrad manuell angesteuert werden kann. In der Ausstattungsliste finden sich unter anderem die Müdigkeitserkennung DAA (Driver Attention Alert) und ein autonomer Bremsassistent mit Fußgängererkennung sowie eine bis zum Stillstand abbremsende adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, ein Querverkehrwarner, das Head-up-Farbdisplay und eine induktive Ladestation. Wer will, kann den Wagen auch mit Allradantrieb ordern. Zu welchem Preis, ist allerdings bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Kia