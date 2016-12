Mercedes-Benz S-Klasse Coupé „Night Edition“: Starker Nachtschwärmer

By

Ab April 2017 gibt es für das Oberklasse-Coupé die nächste Sonderedition: das Mercedes-Benz S-Klasse Coupé „Night Edition“. Den grau-schwarzen Nachtschwärmer gibt es dann wahlweise mit einem V6-Benziner (367 PS) oder einem V8-Biturbo-Benziner (455 PS). Was euch sonst noch an Ausstattungshighlights erwartet, erfahrt ihr in unseren News.

An sich ist das Edel-Coupé der Schwaben ja schon mit rund 100.000 Euro kein Schnäppchen und alles andere als ein Langweiler. Wer sich aber dennoch von anderen S-Klasse-Besitzern abheben will, bekommt nun ab April 2017 eine Option mehr: das Mercedes-Benz S-Klasse Coupé „Night Edition“. Zu den optischen Ausstattungshighlights gehören an der Außenhaut beispielsweise der Grill mit einer Lamelle in Hochglanzschwarz sowie die 20 Zoll großen AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design. Natürlich sind auch die Felgen schwarz lackiert und mit einem glanzgedrehtem Felgenhorn versehen.

Im Innenraum soll die Nachtversion mit einer beleuchteten Einstiegsleiste mit Mercedes-Benz-Schriftzug glänzen. Auch die Polsterung, wahlweise in Leder, Leder Nappa oder Leder Nappa AMG in Schwarz/Schwarz oder optional in Kristallgrau/Schwarz, Sattelbraun/Schwarz oder Bengalrot/Schwarz sowie Zierteile in Holz Pappel schwarz glänzend sollen ebenfalls den individuellen Charakter unterstreichen. Für Vortrieb sorgen entweder der 3,0-Liter-V6-Turbobenziner im S400 4Matic mit 367 PS oder der kräftige 4,7-Liter-V8-Biturbo im S500, den es auf Wunsch auch mit dem Allradantrieb 4Matic gibt. Damit schafft das Luxuscoupé den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,6 Sekunden. Preise sind bislang leider noch nicht bekannt.

Bilder: © Mercedes-Benz