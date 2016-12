Verkaufsschlager Opel Mokka X: Schon 100.000 Vorbestellungen

By

Der Opel Mokka X entwickelt sich zum echten Verkaufsschlager für die Rüsselsheimer. Insgesamt schon 100.000 Vorbestellungen hat es für das Kompakt-SUV seit dem Bestellstart Ende Mai 2017 schon gegeben. Damit ist das Modell dank der Neuauflage zum drittwichtigsten Fahrzeug in der Modellpalette der Hessen aufgestiegen.

Mit dem Opel Mokka X konnten die Hessen nahtlos an die Erfolgsgeschichte des Vorgängers anknüpfen und haben wieder einen echten Verkaufsschlager gelandet. Seit Ende Mai kann das subkompakte SUV vorbestellt werden und seit September 2017 rollt er nun nach und nach zu den Händlern in ganz Europa. Schon 100.000 Vorbestellungen sorgen dafür, dass es sich beim Mokka X mittlerweile um das drittwichtigste Modell der Rüsselsheimer handelt. Seit dem Marktstart Ende 2012 hat sich das subkompakte SUV schon rund 670.000 Mal verkauft.

Das safran-orange Jubiläumsfahrzeug wird mit einem 140 PS starkem 1.4 Turbo-Benzin-Motor und Allradantrieb an einen Kunden in Baden-Württemberg in der höchsten Ausstattungslinie „Innovation“ geliefert. Und damit liegt der Wagen voll im Trend, denn mehr als die Hälfte der Mokka X-Bestellungen erfolgt in der höchsten Ausstattungslinie. Erfolg, der beflügelt, denn im November setzte sich der Mokka X sogar an die Spitze der SUV-Zulassungen. Nach Angaben des Konzerns haben sich zudem viele Menschen für das Fahrzeug entschieden, die vorher noch gar nichts mit der Marke zu tun gehabt haben.

Bilder: © GM Company