Mercedes-Benz E-Klasse Coupé: Sportlicher Maßanzug

Mit dem Mercedes-Benz E-Klasse Coupé bekommt die obere Mittelklasse der Stuttgarter dynamischen Zuwachs. Zum schwungvollen Auftritt der BR 213, welche eine neue Evolutionsstufe beim Mercedes-Design darstellt, gehören beispielsweise die „Powerdomes“, die gleich zeigen, dass hier bis zu 333 PS unter der Haube versteckt sind.

In Kürze folgt mit dem Mercedes-Benz E-Klasse Coupé die elegante Variante des Bestsellers in der oberen Mittelklasse. Dabei wird der sportliche 2-Türer nun auch wirklich auf der E-Klasse basieren und nicht mehr, wie sein Vorgänger, bloß eine aufgeblähte C-Klasse sein. Dabei fallen auch an der Außenhaut die Anleihen des Namensgebers auf: geschwungene Linienführung und große Flächen zeugen von Eleganz, aber auch von Dynamik.

Unter der von zwei „Powerdomes“ besetzten Motorhaube werden sich zum Marktstart drei Vierzylinder und ein Sechszylinder finden. Einziger Diesel bleibt dabei der Vierzylinder 220d mit 194 PS. Die Basisversion E200 wird vom 184 PS starken Reihenvierzylinder befeuert. Darüber rangiert der E300 mit 245 PS und der E400 4Matic mit einem 333 PS starken V6. Später könnte dann auch noch ein neuer Reihensechszylinder eingebaut werden, der demnächst bei der Modellpflege der S-Klasse erstmals gezeigt wird.

Weil das Fahrzeug in der Länge um 12 Zentimeter auf 4,83 Meter gewachsen ist, soll jetzt auch die Mitfahrt auf der hinteren Sitzreihe kein Fall ausschließlich für sehr kleingewachsene Menschen mehr sein. Die Stuttgarter versprechen auch erwachsenen Mitfahrern ein komfortables Fahrerlebnis. Auf der vorderen Reihe gibt es jede Menge E-Klasse-Luxus, wie etwa das optionale Riesendisplay-Cockpit oder eine Ambiente-Beleuchtung mit 64 Farben.

Weitere Highlights auf der Aufpreisliste sind ein Remote Park-Pilot und der Drive-Pilot. Ersterer erlaubt ein ferngesteuertes Einparken des Fahrzeugs. Dank dem Drive-Pilot soll der Fahrer mit teilautomatisierten Fahrkünsten entlastet werden. Zu welchen Preisen das Coupé und die Ausstattungsoptionen angeboten werden, ist bislang noch nicht bekannt. Beim Basispreis dürfte man wohl knapp unter 50.000 Euro starten.

Bilder: © Daimler AG