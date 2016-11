Opel Grandland X: Frischer Crossover kommt 2017

By

Die Palette für Crossover bei den Rüsselsheimern wächst: 2017 kommt nun der frische Opel Grandland X dazu. Mit dem Modell für das C-Segment wächst die X-Familie nach Mokka X und Crossland X weiter an. Was das CUV mit Offroad-Eigenschaften noch so alles mitbringen wird, erfahrt ihr in unseren News.

Es hatte sich schon länger angedeutet, jetzt ist es offiziell: Mit dem Opel Grandland X kommt im zweiten Halbjahr 2017 ein weiterer frischer Crossover auf den Markt. Diesmal greifen die Rüsselsheimer im C-Segment an, während der vor kurzem vorgestellte, kleine Bruder Crossland X im B-Segment angesiedelt ist. Bei den Abmessungen wird sich das neue CUV wohl am ehesten am Konkurrenten VW Tiguan orientieren. Die Eigenschaften des Neuen umschreibt die Opel-Marketingchefin Tina Müller so: „Der Name Opel Grandland X steht für einen abenteuerlustigen Typ, der immer bereit ist, Neues zu entdecken – in der Stadt wie auf dem Land. Unser neues Crossover-Modell sieht fantastisch aus und wird dafür sorgen, dass sich neue Kunden für die Marke Opel begeistern.“

Mit dem neuen Crossover will man in Rüsselsheim die Vorzüge der Kompaktklasse um Opel Astra oder Zafira mit den Vorteilen eines SUV verbinden. Übersichtliche Abmessungen meets erhöhte Sitzposition, gute Rundumsicht und komfortablen Einstieg. Auch mehr Platz im Innenraum soll die Kunden vom Neuen begeistern. Das große CUV ist dann auch Teil der Opel-Modelloffensive, die 29 neue Opel-Ableger bis 2020 vorsieht. Marktstart ist im Herbst 2017.

Bilder: © GM Company