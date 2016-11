Mazda CX-5: Behutsam nachgeschärft

By

Der Mazda CX-5 ist bei Kunden rund um den Globus äußerst beliebt. 25 Prozent aller Mazda-Käufer greifen zum Kompakt-SUV und der wurde in der zweiten Generation nun behutsam nachgeschärft und aufgefrischt. Der Neue wird leiser, bietet eine bessere Lenkpräzision und kommt mit neuen Ausstattungsoptionen daher.

Bei der zweiten Modellgeneration vom Mazda CX-5 wurde behutsam nachgeschärft. So wirkt die Front jetzt insgesamt etwas flacher und damit auch sportlicher. In die Seitenansicht haben die Designer etwas mehr Schärfe hineingebracht und insgesamt wurde etwas mehr Chrom verbaut. Auch der frische Farbton „Red Crystal“ ist neu hinzugekommen. Im Innenraum soll es laut den Entwicklern insgesamt leiser werden. Um rund 1,3 dB soll das Geräuschniveau bei Tempo 100 gesenkt wurden sein und auch die Abroll- und Windgeräusche will man verringert haben. Auch im Kompakt-SUV soll nun die Fahrdynamikregelung „G-Vectoring Control“, wie sie bereits beim Mazda 3 und 6 zum Einsatz kommt, für mehr Lenkpräzision sorgen. Mit diesem System wird die Motorkraft je nach Lenkradeinschlag unterschiedlich auf die Räder verteilt.

Nichts Neues gibt es bei den Motoren: Hier hält man sich auch in Zukunft an die Benziner mit 160/165 PS (2,0 Liter Hubraum) und 192 PS (2,5 Liter Hubraum), genauso wie an die 2,2-Liter-Diesel mit 150 und 175 PS Leistung. Der Kunde kann wie gehabt zwischen Front- und Allradantrieb wählen. Auf Wunsch kann jetzt der Allrad gegen Aufpreis auch durch das System i-Activ ergänzt werden, das die Vorderräder in rutschigen Situationen unter Kontrolle bringen soll. Die Neuerungen in den Ausstattungsoptionen: ein farbiges Head-up-Display, ein radargestützter Tempomat mit Staufolge-Funktion und eine elektrisch betätigte Heckklappe. Die Verbindung mit dem Internet stellt das MZD Connect-System her. Smartphones können gekoppelt werden und somit den Zugriff auf Cloud-Dienste und soziale Netzwerke ermöglichen. Die Anzeigen und zentralen Steuerungen erfolgen über den 4,6 Zoll großen Infomonitor neben den Instrumenten und das sieben Zoll große zentrale Display auf dem Instrumententräger. Die Markteinführung des SUV ist für Ende Mai/Anfang Juni 2017 geplant. Preise sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Mazda