Lexus GS 200t mit 245 PS

Mit dem Lexus GS 200t erweitert der Tochterkonzern von Toyota seine Nicht-Hybrid-Produktpalette und verbaut darin einen neuen 2,0-Liter-Vierzylinder-Reihenmotor mit 245 PS. Noch diese Woche startet der Verkauf und in diesem Artikel erfahrt ihr, welcher Preis dafür aufgerufen wird.

Als erstes Nicht-Hybrid-Modell der GS-Baureihe kommt nun der neue Lexus GS 200t auf den Markt. Die sportliche Limousine ist mit einem 2,0-Liter-Turbomotor ausgestattet, der 245 PS leistet und maximal 350 Newtonmetern im weiten Bereich zwischen 1600 und 4400 Umdrehungen in der Minute an die Kurbelwelle sendet. Das Schalten übernimmt eine dynamische 8-Stufen-Automatik, die sich im sequenziellen Fahrmodus wahlweise auch direkt über Schaltwippen am Lenkrad ansteuern lässt. Der Verbrauch ist mit nicht gerade sehr sparsamen 7,9 Litern auf 100 Kilometern angegeben.

Auch dieses Modell wird in allen bislang verfügbaren Ausstattungslinien der GS-Baureihe angeboten und wird auch in einer F-Sport-Version mit exklusivem Design sowie einem adaptiven Dämpfungssystem AVS (Adaptive Variable Suspension) zu haben sein. Serienmäßig sind im Fahrzeug gleich zehn Airbags verbaut. Die Sicherheitsausstattung komplettieren das Pre-Crash System (PCS) mit Fußgänger-Erkennung, der Spurhalteassistent mit Müdigkeits-Warnung, ein Fernlichtassistent und die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die über den gesamten Geschwindigkeitsbereich und bis zum völligen Stillstand arbeitet. Die Highlights im Innenraum sind das neue Lexus Premium-Navigationssystem mit teilbarem 12,3-Zoll-Display und Stimmführung sowie das ebenfalls erhältliche Mark Levinson Premium Audiosystem. Zum Verkaufsstart am 19. November 2016 müsst ihr für die Basisversion mindestens 46.150 Euro auf den Tisch legen.

Bilder: © Lexus