Opel Crossland X: Neuer Crossover löst den Meriva ab

Der kleine Van Meriva wird 2017 vom Crossover Opel Crossland X abgelöst. Während der Konkurrent VW im Zuge der Dieselaffäre kräftig durchgeschüttelt wird, schleichen sich die Rüsselsheimer so langsam von hinten an und präsentieren in diesem Jahr einige Neuheiten. Darunter den Ampera-e oder den neuen Insignia.

Vor kurzem stellte Konzernchef Karl-Thomas Neumann die neue Strategie für 2017 vor und präsentierte dabei auch den neuen Opel Crossland X. Damit ist dann das Ende vom Meriva im B-Segment besiegelt. Stattdessen setzen die Rüsselsheimer auf die trendigere Autogattung CUV (Crossover Utility Vehicle), die den bisherigen Minivan ablösen wird. Die Neuheit trägt dann als drittes Modell der Marke, neben dem Mokka X, der sich wie geschnitten Brot verkauft, und einem für Ende des Jahres geplanten, noch größeren CUV, das X im Namen. Mit dem neuesten Streich soll ein aufregendes Design mit den Vorzügen eines SUV kombiniert werden.

Auch wenn wir bislang noch keine Fotos für euch haben, können wir sagen, dass sich der Neue rein optisch am Opel Adam Rocks orientieren wird. Natürlich wird das frische CUV deutlich größer als der aufgebrezelte Kleinwagen. Zur Zielgruppe sagte die Marketingchefin Tina Müller: „Auch im B-Segment wünschen sich die Kunden immer emotionalere Autos. Mit dem Crossland X entsprechen wir diesen Erwartungen und bieten ein Auto mit aufregendem Design und den Vorzügen eines SUV für den urbanen Lifestyle – handlich in der Stadt, souverän auf langen Strecken. Das ist das Auto für Menschen, die das Landlust-Gefühl in der Stadt ausleben, die sich auf der Dachterrasse die eigenen Tomaten und Kräuter ziehen und viel Platz für ihre Kinder und den Einkauf auf dem Bio-Markt brauchen.“

Wie bei Fiat, wo aus dem 500 der aufgeblähte 500X wurde, so soll bei Opel aus dem Adam ein höhergelegter und ein mehr gestreckter Crossland X werden. Bei der Länge wird man bei rund 4,15 Metern landen. Angetrieben wird das Ganze in der Basisversion laut n-tv.de von einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner, der erst einmal ohne Allradantrieb geliefert wird. Das im spanischen Werk in Saragossa gebaute CUV soll im Sommer 2017 erscheinen.

Bilder: © GM Company