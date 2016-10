BMW M4 DTM Champion Edition 2016: 200 Fahrzeuge zum Wittmann-Titel

By

Vom PS-starken BMW M4 GTS sollte es eigentlich nur insgesamt 700 Stück geben und die waren dann auch trotz des Stückpreises von über 140.000 Euro im Handumdrehen ausverkauft. Doch wer damals kein Exemplar mehr erwischt hat, der kann sich jetzt noch auf einen Nachschlag freuen, denn zum Wittmann-Titel gestern in der DTM haut man noch einmal 200 Fahrzeuge vom jetzt als BMW M4 DTM Champion Edition 2016 betitelten Fahrzeug raus. Bei der Zugabe gibt es dann auch noch einmal 69 PS mehr als beim Serien-M4, aber auch beim Preis bleibt der Aufschlag nicht aus.

Exklusiv, exklusiver, BMW M4 DTM Champion Edition 2016. War der kleine Bruder schon auf nur 700 Stück limitiert, so werden nun zur Feier vom Wittmann-Titel in der DTM nur 200 Stück auf den Markt gehauen. Genauer gesagt 199, denn der Erste wurde heute schon an den frischgebackene DTM-Champion übergeben. Die neue Sonderedition kommt nicht im aufdringlichen Orange daher, sondern ist dezenter in Weiß mit blau-roten Streifen gestaltet.

Garniert ist das Ganze natürlich mit jeder Menge Carbon am Frontsplitter, an den vor dem vorderen Radkasten positionierten Aero-Flicks, bei den Außenspiegelkappen, an den Seitenschwelleraufsätzen, beim Heckdiffusor sowie am großen feststehenden Heckflügel auf der Kofferraumklappe. Zudem kann sich der Hobby-Racer auf ein Gewindefahrwerk, Keramikbremsen, Carbon-Schalensitze, einen Käfig, Michelin Cup2s und sehr viel Alcantara freuen. Und auch etwas mehr Serienausstattung gehört dazu: So gibt es jetzt auch ein großes Navi, Klima, LED-Scheinwerfer und Parkpiepser.

Am Motor haben die Entwickler nichts verändert. Hier bleibt es beim 3,0-Liter-Biturbo mit Wassereinspritzung, maximal 600 Nm und 500 PS. Der katapultiert auch den Neuen in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und treibt ihn bis auf 305 km/h Spitze, bevor dann elektronisch abgeriegelt wird. Das Plus bei der Ausstattung lässt man sich aber dann auch bezahlen, denn die Preise für das neue Sondermodell starten erst bei 148.500 Euro. Aber dennoch dürften auch die 200 Fahrzeuge schnell weggehen.

Bilder: © BMW Group