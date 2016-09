By

Viele Leute wollen Beruf und Familie vereinen. Das Auto dazu bieten jetzt die Rüsselsheimer mit ihrem Opel Vivaro Sport. Der sportliche Praktiker kann sowohl als großzügiges Familien-Urlaubsfahrzeug als auch als geräumiges Handwerkermobil genutzt werden und zeigt, dass auch Transporter nicht nur reine Nutzfahrzeuge sein müssen, sondern auch sportlich-schick sein dürfen. Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (22.–29.9.2016) wird der sportliche Kleintransporter mit optionalem Familienanschluss vorgestellt.

Transporter sollen heute nicht nur reine Nutzfahrzeuge sein, die einen selbst und die Ladung sicher von A nach B transportieren, sondern es darf auch durchaus schon einmal etwas sportlicher Charme dazukommen. Wie diese Prise Sportlichkeit aussehen kann, beweist auf der IAA Nutzfahrzeuge bald der neue Opel Vivaro Sport, den es neben dem familienfreundlichen Combi auch als Kastenwagen und Doppelkabinen sowie in zwei verschiedenen Fahrzeuglängen geben wird.

Sportlich wird der Praktiker dann durch den Einsatz von 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, auf Wunsch auch in schwarz, LED-Tagfahrleuchten, Nebelscheinwerfern und den silbernen und schwarzen Zierstreifen entlang der Fahrzeugflanken und über Motorhaube und Dach für ausgewählte Lackierungen. Die Scheiben an den Seiten und am Heck können auch in der abgedunkelten Version bestellt werden.

Innen gibt es dann, wenn das Häkchen beim optionalen Cargo Kit „Sport“ gesetzt wurde, dunkelgraue Seitenverkleidungen mit weiteren Staufächern und blauer Ambiente-Beleuchtung für den Laderaum. Im Cockpit fallen die ebenfalls optional erhältlichen, mit Leder verkleideten Armaturen und Abdeckungen sowie die Veloursfußmatten mit Kontrastnaht auf. Moderne Infotainment-Systeme samt Internetanbindung sowie die serienmäßige Klimaanlage komplettieren das Gesamtpaket.

Angetrieben wird der Sportler von einem 1,6-Liter-Biturbodiesel mit wahlweise 125 oder 145 PS. Der Basispreis startet bei 28.800 Euro plus Mehrwertsteuer.

Bilder: © GM Company