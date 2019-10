Geschenk-Tipp: Taxifahrt im Jaguar I-PACE durch die Grüne Hölle

By

Ein Erlebnis ganz besonderer Art bietet Jaguar auf dem Nürburgring an. Autobegeisterte können sich mit einem 400 PS starken Jaguar und einem erfahrenen Piloten am Steuer chauffieren lassen und das sogar rein elektrisch!

Der Nürburgring ist ein Ort, an dem jeder Autobegeisterte einmal gewesen sein muss. Noch besser ist es sich selbst auf den Spuren der legendären Nordschleife zu begeben. Die Grüne Hölle, wie die Nürburgring Nordschleife auch genannt wird, zählt zu den schönsten aber auch gefährlichsten Rennstrecken. Ein besonders Erlebnis ist es sich von einem echten Profi um den 20,7 langen Kurs fahren zu lassen. Über den Nürburgring lassen sich solche sogenannte Ring-Taxifahrten buchen. Bei den Fahrzeugen gibt es unterschiedliche Modelle: Seriensportwagen oder sogar echte Rennfahrzeuge.

Im RACE eTAXI durch die Grüne Hölle

Mit dem Jaguar I-PACE kann man nun eine Erfahrung in einem Elektrofahrzeug machen. Am Steuer des 400 PS starken rein elektrisch angetriebenen Performance-SUV sitzen erfahrene Fahrer. Termine an Wochenenden in den Monaten Oktober und November 2019 lassen sich noch buchen. Ein tolles Geschenk für jeden Autobegeisterten! Also am besten selbst schenken oder noch besser: sich schenken lassen! Die Preise betragen 149 Euro.

Buchungen und weitere Infos:

JAGUAR RACE TAXI