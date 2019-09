DTM: Rennkalender für die Saison 2020 – auch als iCal

By

Der Rennkalender für die kommende DTM-Saison steht fest. An zehn Rennwochenenden werden Audi, BMW und Aston Martin gegeneinander antreten. Wir haben alle Termine für die kommende Saison zusammengetragen. Alle Infos zur DTM 2020 findet ihr hier:

Die Tourenwagen-Rennserie ist ein Garant für spannende und abwechslungsreiche Rennen. Audi, BMW und Aston Martin treten hier mit leistungsstarken Boliden gegeneinander an. Als amtierender Meister der Saison 2019 wird der Audi-Pilot Rene Rast seinen Titel verteidigen. Wir haben alle Termine und Infos zu Tickets und dem Rahmenprogramm für das Jahr 2020 zusammengetragen. Außerdem könnt ihr über iCal alle Termine in euren eigenen Kalender integrieren, damit ihr kein Rennen verpasst.

Neben Veranstaltungen in Deutschland wird der DTM-Rennzirkus auch im Ausland gastieren. Erstmals sind auch der Scandinavian Raceway Anderstorp in Schweden Monza in Italien dabei. Der Saisonauftakt findet im April im belgischen Zolder statt.

DTM – Termine Saison 2020

1. 24. – 26. Apri Zolder (Belgien) 2. 15. – 17. Mai Lausitzring 3. 29. – 31. Mai folgt 4. 12. – 14. Juni Anderstorp (Schweden) 5. 26. – 28. Juni Monza (Italien) 6. 10. – 12 Juli Norisring 7. 22. – 23, August Brands Hatch (Großbritannien) 8. 4. – 6. September Assen (Niederlande) 9. 11. – 13. September Nürburgring 10. 2. – 4. Oktober Hockenheimring

Kein Rennen verpassen: iCal Rennkalender

Kein Rennen verpassen! Mit folgendem iCal-Link erscheinen die Termine aller DTM-Rennen in Deinem persönlichen Kalender. Einfach den Link kopieren und in den eigenen Kalender importieren. Im Rennkalender von Automobil-Blog gibt es auch direkte links zum Livestream und den Rennstrecken.

DTM im Google Kalender

W Series im Rahmenprogramm der DTM

Natürlich besteht der Rennzirkus nicht nur aus der DTM alleine. An den Rennwochenenden werden auch andere Tourenwagen- und Formel-Rennserien an den Start gehen. Für die Saison 2020 ist bereits die W Series als Partnerserie der DTM bestätigt worden. Die Besonderheit bei dieser Formel-Rennserie ist es, dass hier ausschließlich Frauen in den Cockpits sitzen. Den jungen Nachwuchsfahrerinnen stehen einheitliche Fahrzeuge und Equipment zur Verfügung.

Rennen live im Internet und TV

Der Medienpartner Sat 1 überträgt auch 2020 alle Rennen der DTM im Fernsehen und per Livestream auf ran.de. Die genauen Sendetermine folgen. Auch auf der Homepage der DTM wird es die Möglichkeit geben den Rennen über Livestream zu folgen.

Rennen live vor Ort: Tickets

Der Ticketverkauf für die DTM-Saison 2020 startet ab dem 4. Oktober 2019. Es werden weiterhin Tickets für einzelne Tage, sowie auch für das gesamte Rennwochenende in verschiedenen Kategorien angeboten. Weitere Infos gibt es dann auf der offiziellen Website: www.dtm.de

Fotos: ITR, DTM