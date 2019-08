Jetzt gibt’s was auf die Ohren: Podcasts für Auto-Fans

By

Lange Autofahrten, Wartezeit überbrücken oder zum einschlafen. Seit Jahren liebe ich Hörbücher und ganz besonders Podcasts. Umso mehr freue ich mich, wenn es sich dabei um mein Lieblingsthema dreht. Hier möchte ich euch einen Blick in meine Playlist geben und fünf Auto-Podcasts empfehlen.

So schnellläufig ist unsere Zeit, dass man oft nicht mehr zum lesen kommt. Bei mir ist es häufig auch der Fall und zuhören ist da die bequemere Alternative. Gerade auf Reisen oder bei der langen Pendelei zur Arbeit mag ich es sehr gerne mal was anderes zu hören, als die verrückte Morning-Show mit noch verrückteren Radio-Moderatoren. Mit Apps der Streaming-Dienste Spotify, Overcast oder iTunes kann man sein Programm selbst gestalten und hören was man will. Wenn es mal nicht Musik sein soll, habe ich fünf Podcasts mit dem Schwerpunkt Auto, die ich über Spotify aboniert habe und euch gerne weiterempfehlen möchte. Bestimmt ist auch etwas für euch dabei! Den ersten Podcast „Alte Schule“ habe ich erst kürzlich entdeckt und bin so sehr begeistert davon, dass es derzeit mein Lieblings-Podcast ist. Aber auch den anderen lausche ich gerne regelmäßig. Hört also gerne mal rein!

Alte Schule – Die goldene Ära des Automobils

Wenn es einen Ort gibt, an denen bei einem Auto-Fan das Herz höher schlägt, dann auf einer Rennstrecke – so auch bei Karsten Arndt. Seit 25 Jahren tummelt er sich dort als Fotograf und Fan herum. In seinem wöchentlichen Podcast spricht er mit ganz besonderen Menschen, die die Automobile Welt geprägt haben. Zu den beeindruckenden Gästen zählen Rennfahrerlegenden wie Walter Röhrl, Dieter Quester oder Hans Herrmann. Es geht aber nicht nur um Motorsport. Auch bekannte Tuner, wie Alois Ruf, Autosammler oder andere Benzinverrückte Persönlichkeiten wie Helge Thomsen vom RTL 2-Motormagazin Grip kommen hier zu Wort.

Talk mit wechselnden Gesprächspartnern

Dauer: ~60 Minuten

wöchentlich

Autotelefon – Der Podcast über Autos

Die beiden Journalisten Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing plaudern hier aus dem Nähkästchen. In den Unterhaltungen der beiden darf man sich über die ein oder anderen Anekdoten aus dem Berufsleben der beiden Journalisten freuen. Es wird aber auch über aktuelle Themen aus der Autobranche diskutiert.

aktuelle Auto-Themen

Dauer: 30-40 Minuten

wöchentlich

Die Hupe | Auto- und Motorrad-Nerdcast

In dem lautstarken Mobilitätspodcast kommen zwei echte Petrolheads zu Wort. Sebastian Bauer ist Auto Blogger und hat sein Herz an den Nürburgring verloren. Gemeinsam mit Clemens Gleich teilt er neben der Leidenschaft für Autos auch die für Motorräder. Es wird also von Abenteuern auf vier- und zwei Rädern erzählt aber auch über Trends und aktuelle Themen rund um Mobilität diskutiert.

Themen: Autos, Motorräder, aktuelles

Dauer: 60-90 Minuten

BYTES ‚N‘ BATTERIES – Dein e-Mobility Podcast

Bei Simon Stadler und York Kolb dreht sich alles um Elektromobilität. Die beiden unterhalten sich über ihre ersten Erfahrungen, die sie mit E-Autos gesammelt haben. Darüber hinaus sprechen die beiden über Carsharing, Zukunfts-Themen und berichten von E-Mobility-Events.

Schwerpunkt: Elektromobilität

Dauer: ~30 Minuten

CLEANELECTRIC Podcast

Wer elektrisch unterwegs ist und sich in das Thema eingeschossen hat, wird in der in der Talkrunde von CLEANELECTRIC auf seine Kosten kommen. Neben neuen Modellen mit E-Antrieb geht es auch um aktuelle Themen, Ladeinfrastruktur und Events. Es wird ausgiebig über eigene Erfahrungen gesprochen, Gedanken geteilt und mit wechselnden Gästen diskutiert.

Schwerpunkt: Elektromobilität

Dauer: ~120-270 Minuten

14-täglich