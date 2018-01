Zu Besuch bei Porsche auf Sylt

By

„Moin!“ – So locker und freundlich wird man seit April dieses Jahrs bei Porsche auch auf der Insel Sylt begrüßt. Auch ich war so neugierig und konnte es mir nicht nehmen lassen während meines Urlaubs in dem kleinen Gebäude in Westerland vorbeizuschauen.

Porsche auf Sylt: Genießen und träumen

Doch von Anfang an: Eine Woche Ausspannen, Ruhe, gutes Essen, und die Seele baumeln lassen. Ausnahmsweise ging es mal ohne Flugzeug oder Auto weg. Doch leider neigten sich ein paar wundervolle und erholsame Tage dem Ende zu. Viel zu schnell! Leider. Während mein Taxi in Richtung Westerland fährt, kreisen meine Gedanken noch um Dünen, frische Meeresluft und die kleinen mit Reet eingedeckten Häuschen. Bis mein Zug Richtung Heimat startet, ist noch etwas Zeit. Bloß keinen Stress. Doch da: „Porsche auf Sylt“ – wir fuhren an einem modernen kubistischen Gebäude vorbei. Im Schaufenster ein roter Porsche 911. G-Modell! Genau mein Ding! Am liebsten wollte ich den Taxifahrer zum Anhalten bewegen. Doch schon waren wir am Bahnhof. Egal, die paar Meter laufe ich zurück.

Autos kaufen? Nicht hier!

Es ist kein gewöhnliches Autohaus. Nein, eigentlich ist es gar kein Autohaus. Mit „Porsche auf Sylt“ hat der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen Anfang 2017 seine erste Repräsentanz auf der Nordseeinsel eröffnet. Die Besonderheit: Hier kann man sich kein Auto kaufen.

Auf zwei Etagen gibt es dafür vieles andere, was das Herz eines jeden Porsche-Fans höherschlagen lässt. andere zahlreiche Highlights rund um die Kultmarke. Schon von außen ist die Besonderheit unverkenntlich. Ein modernes Gebäude, dass ohne typisches Porsche-Wappen auskommt. Architektonisch ein völlig anderer Stil, ohne Parallelen zu den großen und technisch wirkenden Porsche Zentren.

Anfassen und ausprobieren erlaubt

Vom Schlüsselanhänger, Modellauto, über Parfüm, Jacken aus der aktuellen Kollektion. Auch ausgefallene Produkte von Porsche Design, wie Uhren, Smartphones und Einrichtungs-Highlights wie eine Soundbar in Form einer Sportabgasanlage eines 911ers oder eine Shisha-Pfeife. Was es nicht alles gibt! Selbstverständlich kann aber auch vom zukünftigen Neuwagen geträumt werden. Gerade hier!

Aus Träumen werden Pläne

Die Gedanken schweifen lassen und schon mal vom neuen Auto träumen, das klappt am besten im Urlaub. Ohne Zeitdruck, in ausgelassener Atmosphäre. Wer dann noch auf Sylt ausspannt und seine Pläne für den anstehenden Neuwagenkauf konkretisieren möchte, kann seit April 2017 bei Porsche auf Sylt vorbeischauen. Doch auch ohne Kaufabsichten ist man hier herzlich willkommen.

Form und Individualität ist das was einen Porsche ausmacht. Doch wie fühlt sich ein Alcantara-Schaltknauf an? Welche Ziernaht passt am besten zum Lack? Im Showroom kann man sich an zahlreichen Vitrinen und Schubladen austoben, in der sich unterschiedlichsten Bauteile, Dekore, Lackproben und Materialien befinden. Alles zum Anfassen und begutachten. So lässt sich selbstverständlich das zukünftige Traumauto in entspannter Atmosphäre individuell konfigurieren. Damit die Mühe nicht umsonst ist, können die Ideensammlungen auch zum eigenen Porsche Zentrum in die Heimat oder dem Wunsch Porsche Zentrum geschickt werden.

In digitale Welten eintauchen

Ein besonderes Erlebnis bietet Porsche mit der Augmented Reality Technologie. Die natürliche Wahrnehmung wird hierbei mit einer digitalen Welt vermischt. Ähnlich wie Tonmodelle im Designstudio sind maßstabsgetreue Modelle in Vitrinen zu sehen. Über ein iPad mit spezieller App lässt sich die Wunschfarbe die auf die Modellautos projizieren. Der Blick in die Zukunft geht noch weiter. Im Obergeschoß kann man mit einer Virtual Reality Brille komplett in eine digitale Welt eintauchen. So hat man die Möglichkeit sich hinter das Steuer des neuen Panameras zu setzen und sich frei umzusehen. Wirklich beeindruckend!

Selbst ins Lenkrad greifen

Zurück in der Realität! Wer wie ich mit der Bahn anreist oder einfach mal in Ruhe ein aktuelles Modell ausprobieren möchte, kann dies hier tun – egal ob einen oder mehrere Tage – Porsche auf Sylt bietet eigene Mietfahrzeuge an. Zur Wahl stehen wichtige Modelle aus der aktuellen Fahrzeugpalette. Der PS-starke Urlaubsspaß beginnt bereits ab 249 Euro für eine 24h-Miete. Und wer mit seinem eigenen Porsche nach Sylt anreisen sollte, bekommt an dieser Stelle technischen Support. Eine angeschlossene Servicewerkstatt kümmert sich bei Bedarf um Carrera, Cayenne & Co.

Events und Prominenz

Neben der aktuellen laufenden Ausstellung über die Design-Epoche des Porsche Carrera aus dem Jahr 1975, finden bei Porsche auf Sylt auch Events wie Händlerveranstaltungen oder Clubtreffen statt. Zur Eröffnung Anfang April ließ sich auch Hollywood-Prominenz blicken. Der smarte Schauspieler Patrick Dempsey – bekannt aus Fernsehserie Grey’s Anatomy – und Mitbesitzer eines eigenen Porsche-Rennstalls, erkundete gemeinsam mit dem ehemaligen Formel1-Piloten Mark Webber, der mittlerweile für Porsche in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft aktiv ist, die schöne Nordseeinsel. Selbst der Porsche-Diesel Club Europa hat es sich nicht nehmen lassen vorbei zu schauen. Diesel-Club? Ja! Letzten Sommer trafen sich die Mitglieder zu einer Ausfahrt und statteten Porsche auf Sylt mit ihren betagten und nicht ganz so schnellen Traktoren einen Besuch ab.

Wo? Porsche auf Sylt!

Porsche auf Sylt

Keitumer Landstraße 14

25980 Sylt / Westerland

Öffnungszeiten*

Hauptsaison April bis Oktober Montag-Samstag

Sonntag 10-19 Uhr

11-17 Uhr Nebensaison

November bis März Montag-Samstag

Sonntag 11-17 Uhr

geschlossen

*) Genaue Öffnungszeiten, Termine und weitere Infos auf www.porsche-auf-sylt.de

Fotos: Porsche auf Sylt, Daniel Przygoda