Simply Electric – Virtuelle Probefahrt im ŠKODA VISION E

Virtual Reality – abtauchen in die digitale Welt. Die neue Technik ermöglicht einem sich frei in einer digitalen Welt zu bewegen. Ob Google Street View, Computerspiele oder interaktive Angebote wie 360-Grad-Videos aus der Ich-Perspektive erleben. Warum nicht auch die Präsentation eines neuen Modells? Škoda hat sich diese Möglichkeit für sein neuestes Modell überlegt. Nicht irgendein Modell, sondern ein neues Elektroauto. Wenn schon Zukunft, dann richtig.



Wenn es um Elektromobilität geht, herrschen bei vielen Autofahrern immer noch Zurückhaltung. Reichweitenängste, das umständliche Hantieren mit Ladekabeln und die Anschaffungskosten halten viele noch vom Kauf eines E-Autos ab. Auch in Sachen Modellvielfalt besteht noch viel Luft nach oben. Doch viele Hersteller stehen mit neuen Modellen in den Startlöchern. Vor allem der Volkswagen-Konzern bestreitet mit einer Plattform eigens für voll-elektrische Modelle den Weg in Richtung Zukunft. Auf der diesjährigen Shanghai Auto sind gleich mehrere Konzeptstudien im Rampenlicht, die auf dem modularen Baukasten entstehen sollen. Eine davon ist der Škoda VISION E. Wir hatten die Möglichkeit bereits vor der Weltpremiere auf eine virtuelle Probefahrt zu gehen.

Virtuelle Realität

Viel brauch es eigentlich nicht um sich gefühlt ans andere Ende der Welt zu beamen. Für das digitale Erlebnis sorgt Technik, die es mittlerweile für jeden zu kaufen gibt. Sogar leistungsstarke Smartphones können uns mit passenden Apps ein realistisches Abbild einer digitalen Welt mit sogenannten VR-Brillen auf die Augen projizieren. Nicht nur Computerspiele oder Filme lassen werden so zum Erlebnis. Neben der Unterhaltungsindustrie gibt es Anwendungsbeispiele in der Automobilindustrie, die die virtuelle Realität für sich nutzbar machen. Die Möglichkeiten sind vielseitig und so wird die VR-Technologie unter anderem in der Fahrzeugentwicklung und zu Trainingszwecken in der Produktion eingesetzt. Mit Hilfe der computergenerierten Welt können so Zukunftsvisionen schneller umgesetzt werden. Für diese sich rasant entwickelnde Technologie hat sich Škoda entschieden um uns auf eine Reise in Richtung Zukunft und zumindest virtuell in Richtung Shanghai zu schicken, wo die Konzeptstudie VISION E ihre Weltpremiere feiert.

Platz nehmen in der digitalen Welt

Unser Ausgangspunkt war das DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin. Aber auch in anderen Metropolen konnte zeitgleich ausgewählte Gäste den ŠKODA VISION E mit einer VR-Brille und Kopfhörern kennenlernen. Aus der Ich-Perspektive konnten wir – ähnlich wie die Messebesucher auf der Auto China – die Konzeptstudie als digitales Modell betrachten. Eine große Eingewöhnung bedarf es eigentlich nicht. Durch Gesten konnte man interaktiv in die virtuelle Szenerie eingreifen und so beispielsweise Scheinwerfer aktivieren oder Türen öffnen. Besonders eindrucksvoll war der Innenraum. Da es sich um ein virtuelles Modell handelte, nahm man auf einem Bürostuhl Platz. Trotzdem konnte man sich die Szenerie während der Fahrt, besonders gut vorstellen. Sich im Inneren des Fahrzeuges frei umzusehen und so verschiedene Fahrzeugfunktionen, die Displays und Ambientebeleuchtung erkunden zu können, machte die Illusion nahezu perfekt und die Fahrt ein eindrucksvolles Erlebnis.

Von Simply Clever zu Simply Electric

Der ŠKODA VISION E ist zwar in erster Linie eine Fahrzeugstudie aber das Konzept gibt uns einen guten Ausblick in eine nicht mehr all zu ferne Zukunft. Das ein oder andere wird Vision bleiben aber einiges werden wir mit Sicherheit im ersten elektrisch angetriebenen Serienmodell von Škoda wiederfinden. In drei Jahren soll es soweit sein. Wir dürfen also gespannt sein und hoffen, dass bis dahin die Welt Elektromobilität genau so einfach wird, wie die Welt der virtuellen Realität.

Fotos: Adam Meyer

ŠKODA VISION E Allradantrieb / Antrieb über zwei Magnetmotoren an Vorder- und Hinterachse

Systemleistung: 225 kW (306 PS)

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Reichweite: 500 Kilometer (nach NEFZ)

Induktives Aufladen möglich Mehr Details gibt es in einem ausführlichen Bericht auf Automotive Technology.