Mazda Classic: Automobilmuseum eröffnet 2016 in Deutschland

By

Zum ersten Mal wird außerhalb Japans einer der größten Sammlung historischer Fahrzeuge des Automobilherstellers Mazda der Öffentlichkeit präsentiert. Initiiert wird das Projekt von Mazda Händler Frey, der von Mazda Motors Deutschland Unterstützung erhält. Das Automobilmuseum wird Mitte 2016 unter dem Namen „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ in Augsburg eröffnen.

Ein historisches Straßenbahn-Depot in der Augsburger Innenstadt als Ausstellungs- und Eventfläche dienen und zum ersten Mal außerhalb Japans die Geschichte von Mazda erlebbar machen. Einzig am Firmensitz im japanischen Hiroshima betreibt Mazda ein eigenes Museum. Auf einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern sollen bis zu 60 Fahrzeuge ausgestellt werden. Für Veranstaltungen steht ein 650 Quadratmeter großer Event-Bereich zur Verfügung. Darüber hinaus soll es auch einen Gastronomie-Bereich sowie einen Mazda Classic-Shop geben. Neben Oldtimer-Clubtreffen mit Mazda Fahrzeugen sollen hier zukünftig auch markenübergreifende Oldtimer-Veranstaltungen stattfinden.

Herzstück des Museums wird die Fahrzeugausstellung sein. Angefangen vom ersten Mazda 616, der ab 1972 offiziell auf dem deutschen Markt verkauften wurde, bis hin zu den erfolgreichen Modellen der Baureihen 323 und natürlich des Kult-Roadsters MX-5, können in dem historischen Umfeld des früheren Straßenbahn-Depots bestaunt werden. In der sich regelmäßig ändernden Ausstellung, werden auch verschiedene Fahrzeuge von Mazda gezeigt, die es offiziell nie in Deutschland verkauft worden sind. Einen Schwerpunkt der Sammlung werden alle produzierten Mazda-Modelle mit Kreiskolbenmotor, wie beispielsweise der legändere Mazda Cosmo Sport sowie verschiedene RX-Modelle aus den 1970er bis 1990er Jahren sein. Ebenso wird den Besuchern die Technik des Kreiskolben- bzw. Wankelmotors näher gebracht. Neben der Fahrzeugausstellung können die Besucher auch viele interessante Geschichten rund um den erfolgreichen japanischen Automobilherstellers erfahren. Mazdas Pioniergeist zählt genauso dazu wie die Leidenschaft für außergewöhnliche Technik.

Auto Frey – seit mehr als 30 Jahren einer der Führenden Mazda-Vertragshändler im Raum Augsburg – ist in Besitz einer umfangreichen Fahrzeugsammlung. Alleine von der Marke Mazda zählen knapp 140 Fahrzeuge dazu. Ab diesem Jahr soll nun ein großer Teil dieser privaten Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Unterstützung erhält das Projekt direkt von Mazda Motors Deutschland.